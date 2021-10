Kaio Jorge in prestito al Cagliari? Riflessioni in corso in casa Juve: le ultime

Kaio Jorge via in prestito? Riflessioni in corso in casa Juve: le ultime sul futuro del giovane attaccante brasiliano

Sono giorni di riflessioni in casa Juve in merito al futuro di Kaio Jorge, attaccante arrivato dal Santos nel corso dell’ultima sessione di mercato. Per lui si starebbero aprendo le ipotesi per un prestito.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Cagliari, Sassuolo e Sampdoria sarebbero le squadre interessate al giovane centravanti brasiliano. Il giocatore, dal canto suo, potrebbe decidere di accettare questa soluzione per giocare con maggiore continuità.

