La settimana inizia con qualche nuvola e molte schiarite

Il Centro Meteo Lombardo col bollettino curato da Stefano Nava, ci accompagna scoprire che tempo farà in questo inizio settimana a Bergamo e in provincia.

ANALISI GENERALE

Il ponte di alta pressione che si estende dall’oceano Atlantico fino all’Europa orientale proteggerà per alcuni giorni la Lombardia dall’arrivo delle perturbazioni, per cui ci attendono giornate senza precipitazioni, ma con qualche annuvolamento passeggero. Le temperature non subiranno grandi variazioni e saranno prevalentemente influenzate dal grado di copertura nuvolosa.

Lunedì 11 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ovunque, eccetto qualche velatura di nubi alte sulle Alpi. Nella sera-notte rapido aumento della nuvolosità con estese velature di innocue nubi alte su tutta la regione.

Temperature: minime in diminuzione in pianura per lo più comprese tra 6°/8 °C, massime stazionarie in pianura e generalmente comprese tra 16°/18 °C

Martedì 12 ottobre 2021

Tempo Previsto: al mattino molto nuvoloso o coperto ovunque con tendenza a schiarite a partire dai settori più occidentali della regione già dal tardo mattino, ma senza precipitazioni. Nel pomeriggio sereno o poco nuvoloso in pianura e sulle Prealpi, più nuvoloso sulle Alpi specie su zone di confine con la Svizzera e contea di Livigno, ma asciutto. Nella sera-notte ancora nuvoloso sulle Alpi specie zone di confine con la Svizzera e contea di Livigno ed asciutto. Altrove sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in lieve aumento in pianura per lo più comprese tra 8°/10 °C, massime in lieve aumento in pianura e generalmente comprese tra 17°/19 °C.

Mercoledì 13 ottobre 2021

Tempo Previsto: in prevalenza soleggiato ovunque e per tutto il giorno.

Temperature: minime stazionarie in pianura per lo più comprese tra 8°/10°C, massime stazionarie in pianura e comprese tra 17°/19°C.