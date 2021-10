Nations League alla Francia: Deschamps può costruire la doppietta Mondiale

Dopo il disastroso Europeo, la Francia conquista la Nations League e ora punta con decisione al bis iridato in Qatar tra poco più di un anno

(di Sandro Dall’Agnol) – La resurrezione della Francia si compie nella prestigiosa cornice di San Siro che celebra il successo dei Galletti in Nations League. Consentendo ai nostri “cugini” di diventare la prima formazione a conquistare quattro trofei internazionali, dopo Mondiali, Europei e Confederations Cup.

Dal naufragio e dalle macerie di appena tre mesi fa e dalla clamorosa sconfitta contro la Svizzera, Didier Deschamps ha saputo ricostruire uno spogliatoio che sembrava spaccato tra accuse e gelosie. E soprattutto ricostruire un’identità di squadra che in tutto Euro 2020 non si era mai vista.

Scelte nette quelle del tecnico, ormai convinto sulla bontà della difesa a 3. Illuminata, ma non che ci fossero dubbi a riguardo, la folgorazione sull’utilizzo da quinto del milanista Theo Hernandez, assolutamente determinante anche in finale con una traversa e l’assist per Mbappé nel carnet.

