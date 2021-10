Post elezioni, Occhini: Grazie a chi mi ha dimostrato affetto e stima

“Ho atteso otto giorni prima di scrivere perchè non volevo parlare “a caldo”, ma mi serviva del tempo affinché le mie emozioni, la stanchezza e anche un po’ di amarezza sedimentassero. Peraltro, era importante che il mio pensiero trovasse un riscontro positivo con quello di Luigi de Magistris e della coalizione di cui ho fatto e faccio parte. Sabato 9 ottobre, infatti, ci siamo riuniti in una lunghissima assemblea, molto partecipata, proprio per esprimere valutazioni e assumere decisioni. Sull’esito elettorale, abbiamo considerato che il risultato del 16.5 % sia stato ottimo, il migliore mai conseguito nelle regionali in Calabria e, certamente, tra i migliori in Italia per una Forza costituita da pochi mesi, senza alcun tipo di sostegno, appartenenza, sponsor, apparati o strutture.

Conseguentemente -e nel rispetto dei 130.000 elettori (ai quali si aggiungono almeno 30.000 voti annullati)- la decisione sul futuro è stata quella di non gettare la spugna ma, al contrario, di dare seguito a questo laboratorio politico, individuando collegialmente forme, modalità e strumenti adeguati, che saranno ufficializzati nelle prossime settimane. Un grazie di cuore a tutte le persone che mi hanno dimostrato affetto e stima in qualsiasi modo e soprattutto a quelle che, di propria iniziativa, mi hanno voluto sostenere in questa “cavalcata elettorale”. Ho dato tutto quello che avevo, comprese ore di sonno e qualche chilo, ma con gran piacere, proprio perché ho riscontrato questa grande umanità e passione politica che mi hanno accompagnato in maniera crescente fino alle votazioni.

In virtù di questo supporto, che non si misura in termini numerici ma in autenticità e intensità, anch’io, come Luigi de Magistris e gli altri componenti della coalizione, sarò presente per dare seguito a questo immenso patrimonio accumulato in campagna elettorale, sempre sulla stessa via: quella del bene comune, dei diritti collettivi e della giustizia sociale”.

Eugenio Occhini