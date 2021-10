Processo Ubi, Zanetti assolto, l’avvocato: “Non meritava un trattamento simile”

“Ci è voluto un po’ di tempo ma il Tribunale ha completamente distrutto l’impostazione accusatoria. Forse questo processo non sarebbe dovuto mai nascere. Una persona come Zanetti non meritava di essere trattata così”. Giuseppe Bana fa così il punto sul procedimento Ubi Banca, protrattosi per oltre sessanta udienze, che il legale ha seguito per intero insieme al suo team, composto dagli avvocati Marcello Bana e Martina Emilia Scalia.

Bana, founding partner dello Studio legale Bana, e l’avvocato Filippo Dinacci hanno dunque ottenuto l’assoluzione di Emilio Zanetti, accusato di ostacolo all’autorità di vigilanza e di illecita influenza nell’assemblea di Ubi Banca del 20 aprile 2013.

L’iter giudiziario, durato oltre 7 anni, si è concluso – venerdì scorso – con la caduta delle accuse con una decisone dei giudici di Bergamo dopo quasi dieci ore di camera di consiglio e Zanetti e’ stato assolto ‘perché’ il fatto non sussiste’ per quanto riguarda il reato di ostacolo all’autorità di vigilanza e ‘per non aver commesso il fatto’ in relazione al secondo capo di imputazione, nonostante la prescrizione del reato, risultando evidente – si rileva ancora in una nota – la sua estraneità dai fatti contestati.