È iniziato lo sciopero nazionale dei trasporti indetto dalle organizzazioni sindacali e dalle prime ore di questa mattina bus, treni e aerei fermi per protesta stanno creando non pochi disagi in molte città d’Italia. Tra queste c’è anche Bari, dove l’adesione allo sciopero degli autisti Amtab nel primo turno di lavoro, quello che si chiude alle 12.30, raggiunge l’80%.

Disservizi, anche se di più lieve entità, pure nell’ambito del trasporto extraurbano. Ferrovie del Sud Est, infatti, ha garantito i servizi essenziali, come sempre in caso di sciopero, nelle fasce orarie di garanzia: dalle 5.00 alle 8.00 e dalle 12.30 alle 15.30. Quelle più frequentate da studenti e lavoratori. Stesso discorso vale per le Ferrovie Appulo Lucane.

L’articolo Sciopero nazionale dei trasporti, disagi anche a Bari: adesione autisti Amtab all’80% proviene da Telebari.