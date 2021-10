Sciopero trasporti, scuola e uffici pubblici: possibili disagi anche a Bergamo

L’Unione Sindacale di Base ha indetto per oggi, lunedì 11 ottobre, uno sciopero generale nazionale di 24 ore che mette a rischio in particolare il settore dei trasporti: coinvolti dalla protesta anche il mondo della scuola e gli uffici pubblici.

Sciopero che, secondo l’USB, “si preannuncia partecipatissimo in tutto il Paese, a maggior ragione dopo le violenze dello squadrismo fascista di sabato a Roma. Il Governo Draghi, i suoi ministri e le politiche antipopolari che stanno assumendo, saranno quindi al centro di questo sciopero, che segna un fatto nuovo e rilevante: mentre i sindacati complici Cgil Cisl e Uil il si avviano a sottoscrivere un nuovo Patto con il governo e i padroni per assicurare la pace sociale, si intravvede all’orizzonte una nuova unità di intenti e di lotta delle forze sindacali di base, ormai presenti e radicate ovunque, che non hanno rinnegato e abbandonato lo strumento del conflitto”.

Sono state organizzate manifestazioni in oltre 40 città italiane, tra le quali anche Bergamo: qui l’appuntamento è dalle 14.30 alle 17 in via Stezzano 87, per un presidio all’esterno della sede di Confindustria al quale ha già annunciato la propria presenza Rifondazione Comunista.

Per quanto riguarda i mezzi pubblici, lo sciopero è iniziato alle 21 di domenica per i treni: circolazione regolare per le Frecce e gli Intercity operati da Trenitalia, che sul proprio sito ha indicato l’elenco dei treni garantiti, così come fatto da Italo.

I mezzi del trasporto pubblico regionale hanno i servizi essenziali garantiti dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21 (questa la lista).

Fasce di garanzia anche per gli aerei: Enac ricorda che vanno tutelati i collegamenti tra le 7 e le 10 e tra le 18 e le 21. (qui l’elenco dei voli garantiti)