Stojkovic (ct Serbia): «Non posso che essere soddisfatto di Milinkovic»

Le dichiarazioni dell’allenatore della nazionale serba sul rendimento del centrocampista biancoceleste

In conferenza stampa il ct serbo Dragan Stojkovic ha sottolineato l’applicazione di Milinkovic Savic e dei compagni di squadra nella partita contro Lussemburgo.

«Sergej e Tadić hanno corso per 12.5 chilometri, Vlahović 11.5 e i due difensori Nastasić e Veljković per 11 chilometri. Da questo punto di vista l’allenatore non può che essere soddisfatto. La vittoria di sabato in Lussemburgo è una ricompensa per l’impegno e l’atteggiamento professionale della squadra nazionale, ma la gente si aspetta quattro o cinque gol in ogni partita, il che è assolutamente impossibile».

