Tavolo Verde: Un mercato generale ortofrutticolo in Basilicata

Tavolo Verde Puglia e Basilicata, in una nota propone la realizzazione di un mercato generale ortofrutticolo in Basilicata.

Di seguito il comunicato stampa.

Tavolo Verde Puglia e Basilicata sulla scorta dei dati relativi alla movimentazione e destinazione di beni agroalimentari prodotti nel Metapontino con l’eccellenza della fragola, frutta e verdura di qualità, ritiene che sia giunto il momento, non più procrastinabile, di realizzare nella Val Basento (Zona industriale di Pisticci) un grande centro moderno di commercializzazione, conservazione e trasformazione per alcuni prodotti delle produzioni di cui sopra.

La proposta nulla toglie anzi rafforza il progetto “Piattaforma logistica Val Basento”; partendo dall’utilizzazione di strutture già esistenti e già gestite dal Consorzio Industriale di Matera. Un Consorzio che potrebbe avere un ruolo importante nella fase di progettazione della struttura di commercializzazione e nel fornire i servizi anche alla stessa Piattaforma Logistica.

Tavolo Verde Puglia e Basilicata nella consapevolezza che la realizzazione di un’importante opera quale può essere un mercato generale ortofrutticolo a carattere pubblico privato possa rappresentare un’occasione strategica non soltanto per l’agricoltura lucana ma per l’intero Meridione, si augura inoltre che la Regione Basilicata, la Provincia di Matera e i neoeletti amministratori locali costituiscano una cabina di regia per l’avvio di un percorso che porti in tempi brevi alla realizzazione di quel sogno che accompagna fin dalla riforma fondiaria tutti i produttori agricoli del territorio.

Tavolo Verde Puglia e Basilicata, altresì, quale movimento legato in modo particolare al mondo dell’agricoltura e al territorio, si pone a disposizione, con le proprie competenze e conoscenze a carico di periti e dottori in agraria, delle Istituzioni affinché il progetto possa essere finalmente realizzato.

Francesco Malvasi, Tavolo Verde Puglia e Basilicata