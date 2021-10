ROCCAMANDOLFI – Il sindaco Giacomo Lombardi, da poco rieletto alla guida di Roccamandolfi, esprime soddisfazione per aver visto il suo paese pieno di turisti stranieri anche in una domenica non certo caratterizzata dal bel tempo.

Queste le parole di Lombardi: “Roccamandolfi diventa internazionale… Anche in una giornata uggiosa come quella di oggi vedere tanti turisti girare per il Paese crea tanta tanta emozione! Continuiamo a crescere insieme”.

L’articolo Turisti stranieri a Roccamandolfi, Lombardi: “Ormai siamo internazionali” proviene da Molise News 24.