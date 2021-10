Tutori volontari di minori stranieri non accompagnati, via al corso di formazione

Partirà domani (12 ottobre) presso la Sala del Parlamentino della Giunta regionale del Molise, in via Genova a Campobasso, la prima giornata del corso di formazione per aspiranti tutori volontari di Minori Stranieri Non Accompagnati.

L’evento – giunto quest’anno alla sua terza edizione – è stato organizzato dalla Garante regionale dei Diritti della Persona, Leontina Lanciano, nell’ambito del Progetto di Monitoraggio della tutela volontaria per MSNA a valere sul programma FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione, ndr).

Obiettivo del corso è quello di fornire a chi sceglie di diventare tutore tutti gli strumenti normativi ed operativi per affrontare in maniera ottimale questo importante ruolo.

“Anche questa volta – sottolinea la Garante – sono state numerose le persone che hanno deciso di dare la propria disponibilità ad avviare un percorso di genitorialità sociale dall’alto valore morale e civile. A tutti loro intendo rivolgere un sincero ringraziamento per quello che si accingono a fare a sostegno di una fascia particolarmente fragile, quale è quella dei minori stranieri non accompagnati”.

Il programma delle quattro giornate formative affronta e approfondisce tutti gli aspetti più rilevanti della tutela volontaria, abbracciando l’area giuridica, fenomenologica e psicosociale.

Nella prima giornata, dopo i saluti istituzionali (Presidente della Giunta regionale, Donato Toma, e Questore di Campobasso, Giancarlo Conticchio) e l’introduzione della Garante regionale, sono previsti gli interventi del Presidente del Tribunale per i Minorenni di Campobasso, Prospero Petti, che interverrà sul “Il ruolo del Tribunale per i minorenni nella tutela volontaria”. Successivamente, la Sovraintendente Capo della Polizia di Stato, responsabile Msna, Ufficio immigrazione, per la Questura di Campobasso – Noemi Ciccorelli – illustrerà il ‘ruolo e la funzione della Pubblica Sicurezza nel sistema dell’accoglienza di MSNA’. Seguirà uno spazio dedicato all’intervento dei partecipanti.

La seconda giornata, fissata a giovedì 14 ottobre, vedrà la partecipazione del responsabile Unicef Andrea Grasso sul tema ‘MSNA in viaggio per la speranza’ e dell’avvocato Maria Bianchini sugli ‘Aspetti giuridici della tutela volontaria’. Anche in questo caso, al termine degli interventi la Garante – in veste di moderatrice – darà spazio alle domande degli aspiranti tutori.

Gli appuntamenti della terza giornata (martedì 19 ottobre), comprendono un approfondimento sul tema ‘Prassi e sfide del sistema dell’accoglienza per MSNA in Italia. Procedure operative’ da parte del responsabile dell’UNHCR Giuseppe Lococo. L’altro approfondimento, affidato alla ricercatrice Marilena Di Lollo, riguarderà gli ‘Aspetti e motivazioni dei cittadini nell’esercizio della tutela volontaria’. Seguirà, ancora una volta, l’intervento dei partecipanti.

La giornata conclusiva del corso, che si terrà giovedì 21 ottobre, prevede i saluti del Consigliere regionale Gianluca Cefaratti, già tutore. Come relatrici interverranno Antonella Di Lollo e Rosa Marcogliese, responsabili di due Comunità di accoglienza molisane. Parleranno delle ‘Comunità di accoglienza nella tutela volontaria’ e delle ‘Buone prassi e indicazioni operative’. Sarà poi la volta di Gianni Meffe, tutore volontario, che esporrà ai partecipanti la propria esperienza, e di un minore, che condividerà con i presenti la propria testimonianza. Le conclusioni saranno, invece, affidate alla Garante, che consegnerà anche gli attestati di frequenza ai partecipanti.