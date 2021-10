“Una scuola straordinaria”, otto foto raccontano le persone e i luoghi dell’Imiberg

La scorsa primavera ci siamo ri-posti la questione di come comunicare – raccontare – fuori dalla scuola quello che succede dentro le mura del nostro istituto. Nei dialoghi che abbiamo avuto tra di noi è emerso chiaramente un fatto: qui all’Imiberg si fanno cose straordinarie (che vanno oltre l’ordinario).

Ci siamo accorti, forse per la prima volta con questa limpida chiarezza, che quello che proponiamo ai nostri alunni e alle loro famiglie non è “normale”. I trent’anni di storia che abbiamo alle spalle hanno aggiunto piano piano, un pezzo alla volta, attività, progetti, metodi e proposte che ora rappresentano un patrimonio solido dal quale attingere.

Questo patrimonio è venuto a crearsi grazie ad un elemento, la disponibilità dei nostri insegnanti che hanno messo in gioco competenze, attitudini e passioni per trasmettere “qualcosa” ai bambini e ai ragazzi che ci sono affidati. Così sono nate tutte le iniziative che ci caratterizzano. Dalla passione per la musica di alcuni insegnanti sono nati la Scuola di Musica, il coro dei bambini, la band; dalla passione per lo sport di altri insegnanti sono nati la Polisportiva Imiberg e il liceo sportivo… Così si è modellato anche il metodo educativo che ci caratterizza, da un lavoro continuo dei docenti di tutti i livelli scolastici per trovare il modo giusto per entrare in rapporto con gli alunni e trasmettergli il gusto del conoscere.

Per raccontare tutto questo allora abbiamo pensato che la prima cosa da dire è proprio che siamo “Una scuola straordinaria.”. Non che siamo i migliori, i più belli, ma che non siamo una scuola ordinaria. Il claim è servito.

Poi abbiamo pensato di provare a spiegare perché Imiberg è straordinaria, cercando di sintetizzare tutto quello che nasce e cresce dentro e fuori dalla scuola con 8 parole. 8 caratteristiche che la rendono straordinaria. Imiberg è: conoscenza, visione, coraggio, squadra, sicurezza, su misura, avventura e movimento.

Ognuna di queste parole racchiude un mondo intero. Nei prossimi giorni e settimane, da qui, proveremo a raccontarle una ad una.

Per poter raccontare anche con le immagini le 8 caratteristiche che abbiamo individuato, abbiamo coinvolto un grande fotografo, che ci conosce bene, e gli abbiamo chiesto di reinterpretare ogni parola attraverso uno scatto. Così è nata la collaborazione con Mario Rota e la campagna “Una scuola straordinaria.”, composta da 8 fotografie d’autore, bellissime, scattate a scuola, che coinvolgono le persone e i luoghi dell’Imiberg.

Per conoscere da vicino l’Imiberg potete partecipare agli Open Day e agli altri eventi di scuola aperta che stiamo organizzando. Trovate tutte le informazioni aggiornate sul nostro sito (www.imiberg.it).

