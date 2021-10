Verso Cagliari-Sampdoria: nessuno corre meno dei blucerchiati. Gli uomini di D’Aversa percorrono una media di tre km in meno dei rossoblù

La Serie A entra finalmente nella settimana della ripresa: domenica, alle 12.30, il Cagliari di Mazzarri affronterà la Sampdoria.

In particolare i blucerchiati, secondo le statistiche della Lega Serie A, sono la squadra con meno chilometri percorsi in tutto il campionato: gli uomini di D’Aversa, infatti, percorrono una media di 102,5 chilometri a partita. Sette e mezzo in meno della Lazio, che primeggia in questa particolare classifica, e tre in meno del Cagliari, al decimo posto con 105,5 km a gara.

