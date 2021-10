A Iren il Premio Innovazione Smau 2021

Il gruppo Iren ha ricevuto oggi il Premio Innovazione Smau 2021, dedicato alle imprese impegnate a ripensare il proprio modello di business all’insegna della sostenibilità e del rinnovamento dei processi. A essere premiata, in particolare, è stato l’approccio strutturato all’innovazione e la dotazione di strumenti messi in campo per supportare l’approccio di open innovation, in … Leggi…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it