Altamura, ecco la nuova giunta comunale: Melodia assegna le deleghe

La sindaca di Altamura, Rosa Melodia, dopo aver ritirato le dimissioni di un mese fa, ha presentato ieri il nuovo assetto della giunta comunale. La prima cittadina mantiene per sé le deleghe a: Governance strategica del territorio, Bilancio, Ambiente e Protezione Civile. Di seguito, poi, l’elenco delle assessore e degli assessori:

RAFFAELLA PETRONELLI – Avvocato, esercita la professione dal 1996 anno in cui si iscriveva al relativo albo professionale. Impegnata politicamente dal 2010 già consigliere di maggioranza di questa amministrazione

Assessora e vicesindaco all’Efficienza dell’azione amministrativa e Affari generali:

Personale e organizzazione; contenzioso; Ufficio del G.d.P.; contratti e appalti; affari generali, anagrafe, stato civile e servizio elettorale; ufficio relazioni con il pubblico (URP); anticorruzione e trasparenza; digitalizzazione dei servizi ai cittadini.

VITO MENZULLI – Avvocato, esercita la professione dal 2000 anno in cui si iscriveva al relativo albo professionale. Impegnato politicamente da numerosi anni, più volte consigliere comunale anche in questa amministrazione.

Assessore Servizi sociali e Sport:

Piano sociale di zona; Politiche per l’inclusione; politiche per le persone migranti e la tutela dei minori stranieri; politiche per l’infanzia; pari opportunità e politiche di genere; servizi sociali, sport

GIOVANNI LORÈ – Esercita la professione di geometra professionista dal 2000 occupandosi di edilizia civile e industriale. Più volte nominato dal Tribunale di Bari come C.T.U.

Assessore all’Assetto e Governo del territorio:

Edilizia Privata e S.U.E. assetto e governo del territorio; P.U.G.

ADRIANO ROCCO ANTONACCI – Laureato in servizi sociali, Assistente sociale abilitato, Educatore in un centro diurno per persone con disabilità, Progettista sociale e progettista del servizio civile, Esperienza ventennale nel campo della disabilità e del volontariato

Assessore alle Politiche giovanili e all’Inclusione sociale:

Politiche per le persone con disabilità e non autosufficienti, Rapporti con associazioni di volontariato e con gli enti di programmazione e gestione dei servizi socio sanitari; Politiche attive del lavoro; Politiche giovanili; Piano eliminazione barriere architettoniche P.E.B.A.; contrasto alle dipendenze; politiche abitative.

TOMMASO LORUSSO – Artigiano parrucchiere impegnato da molti anni nell’associazioni di categoria, ha ricoperto in più di un decennio il ruolo di consigliere comunale. Sposato con due figli.

Assessore alla Polizia Locale e alla Mobilità

Polizia Locale; Centro storico e Z.T.L.; mobilità urbana e trasporto pubblico locale, Attività produttive

SILVIO GALTIERI – Ingegnere, laurea specialistica in ingegneria civile ambientale. Libero professionista nel campo dell’acustica.

Assessore ai Lavori Pubblici

Lavori pubblici, urbanizzazioni, strade, parcheggi e pubblica illuminazione; edilizia scolastica; politiche per il verde e l’arredo urbano; gestione e manutenzione del patrimonio e dei beni comuni; tutela del suolo, delle acque e dell’aria

MARGHERITA FIORE – Avvocato abilitata all’esercizio della professione forense dal 2008, sposata e madre di due bambini di 8 e 5 anni. Da diversi anni impegnata nelle attività del movimento politico ABC.

Assessora alla Cultura, all’Istruzione e al Tempo libero

Politiche culturali; servizi per il turismo; immagine e promozione della città; servizi per il tempo libero; biblioteche, archivi e musei; istruzione e diritto allo studio; democrazia partecipativa e processi di coesione sociale; salute e benessere degli animali; cooperazione e pace.

