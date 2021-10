Asrem cerca 45 infermieri, sindacato Fials: “Non risolve le carenze di organico”

Il concorso per reperire 45 infermieri a tempo indeterminato non basta a coprire le carenze di organico ed è una beffa per tutti i lavoratori a partita Iva. Ne è convinto il segretario regionale del sindacato Fials, Carmine Vasile, che evidenzia tutte le criticità del bando pubblicato dall’Azienda sanitaria.

“Attualmente in Asrem sono in servizio, a tempo determinato, 200 infermieri. Ciò nonostante – la sua analisi – permane una grave carenza nei nostri ospedali e sull’intero territorio regionale, tant’è che per garantire la copertura dei turni si deve ricorrere al servizio di pronta disponibilità in modo spropositato. Questo bando di concorso non è in linea con le esigenze attuali come stabilito dal piano occupazionale proposto dall’Asrem al commissario alla sanità, Donato Toma”.

Vasile inoltre mette in evidenza che il concorso “potrebbe mandare a casa gli attuali infermieri incaricati in quanto i posti disponibili sono solo 32 perché dei 45 proposti 13 sono riservati ai volontari delle forze armate”. E poi, a suo dire, è un “altro calcio nel sedere a professionisti che hanno deciso di impegnarsi nel Molise , in piena pandemia subito accettando incarichi di collaborazione a partita Iva e successivamente l’incarico a tempo determinato, anziché accettare incarichi di 36 mesi in altre regioni d’Italia”.