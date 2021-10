Carboni mette nel mirino la Svezia: «Perseveranza»

Questo pomeriggio l’Under 21 di Paolo Nicolato affronterà la Svezia per la qualificazione agli Europei di categoria. La carica di Carboni

Perseveranza. Questo è il termine che Andrea Carboni ha scelto sui social per descrivere il lungo e faticoso cammino che l’ha portato a giocare in Serie A, nel suo Cagliari, fino ad arrivare al sogno di vestire la maglia della Nazionale.

Questo pomeriggio, l’Under 21 di Paolo Nicolato affronterà la Svezia in occasione delle qualificazioni agli Europei di categoria e il difensore rossoblù è carico per il match e pronto a mettere nel mirino il primo posto in classifica.

