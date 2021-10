Carrara, il gruppo storico delle guide verso lo scioglimento: “Collaboreremo sotto altre forme”

Bergamo. La storica associazione delle guide dell’Accademia Carrara è a un passo dallo scioglimento. Le condizioni che ne avevano portato alla nascita ormai più di quarant’anni fa, nel 1975, stanno venendo sempre meno. Un po’ come le energie: attualmente sono una quarantina i soci, solo una decina operativi.

“Per anni abbiamo svolto attività educativa in museo, in un’epoca in cui non era prevista la funzione dei Servizi Educativi – spiegano dal direttivo dell’Associazione Guide Giacomo Carrara -. Anni in cui sul territorio, di storia dell’arte, si occupavano pochissimi operatori culturali. Oggi valutiamo lo scioglimento in considerazione dell’evoluzione dei tempi e della struttura moderna del Museo”, da tempo dotato di un apparato interno che svolge molti dei compiti in passato delegati all’associazione.

L’intenzione, è comunque quella di continuare a collaborare. “Magari sotto altre forme, per chi tra i soci avrà ancora energie e tempo da dedicare – specificano dal direttivo -. Stiamo infatti riflettendo sulla possibilità di entrare a far parte dell’Associazione Amici dell’Accademia Carrara“, impegnata nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio artistico della pinacoteca.

Dalla metà degli anni Settanta, le guide promuovono l’attività didattica del museo cercando di tenere “vivo” il rapporto con la cittadinanza. Sono state tutte formate e selezionate dalla direzione della Carrara per seguire progetti rivolti a pubblici differenti: singoli visitatori e gruppi organizzati, ma anche scuole, università, biblioteche. Con incontri didattici e laboratori pensati per studenti di tutte le età. L’associazione ha dato il proprio contributo anche durante mostre temporanee, proponendo visite a tema, momenti di divulgazione e approfondimento, eventi culturali e conferenze.

“Per il nostro museo rappresentano un’istituzione a tutti gli effetti, soprattutto per la grande passione e competenza dimostrata negli anni – commenta Giampiero Bonaldi, direttore della Fondazione Accademia Carrara -. Una passione andata sempre ben oltre l’offerta del servizio al visitatore – puntualizza -. È un pezzo della nostra storia che muta”.

Lo scioglimento del nucleo storico, per quanto doloroso – tengono a sottolineare dal museo – non avrà conseguenze a livello operativo, visto che il parco guide dell’Accademia Carrara può attualmente contare su 32 professionisti.