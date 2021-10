TERMOLI – Il Comune di Termoli comunica che è stata firmata l’ordinanza n.292 del 12.10.2021 che prevede le chiusure al traffico veicolare per prove di carico dei viadotti “Santa Maria” (Ponte Sei Voci) e “Molinello” (Ponte del Parco) dalle ore 7 del 21.10.2021 alle ore 19 del 22.10.2021. Nello specifico si legge come sia ordinata “l’interdizione del traffico veicolare e pedonale sui via Corsica nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Molinello e l’incrocio con via Egadi, dalle ore 7:00 del giorno 21.10.2021 alle ore 19:00 del 22.10.2021”.

L’articolo Chiusure al traffico dei viadotti “Santa Maria” e “Molinello”: ecco quando proviene da Molise News 24.