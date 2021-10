Continuità territoriale aerea, è il giorno decisivo

SASSARI. Sarà il giorno della chiarezza? Arriverà la notizia di una svolta per l’immediato futuro del diritto dei sardi a collegamenti efficienti? Tutto è legato alle offerte che arriveranno negli uffici dell’assessorato regionale ai Trasporti per la nuova procedura di affidamento della continuità territoriale dopo il fallimento del bando a cui avevano partecipato sia Volotea che Ita, poi escluse per motivi differenti. Le due compagnie ripresenteranno un’offerta? Lo si saprà oggi. Volotea per ora non si sbilancia: attraverso l’ufficio stampa ribadisce la propria contrarietà «alla procedura negoziata indetta dalla Regione» in quanto ritiene «ingiusta la sua esclusione dalla prima gara».

Cosa farà Volotea. Una atteggiamento che sembrerebbe preludere a una decisione di non presentare nuove offerte. Ma non è detto: «La low-cost sta ancora valutando se partecipare o meno alla procedura negoziata indetta dalla Regione Sardegna», precisano dall’ufficio stampa della compagnia.

Cosa farà Ita. Nessuna notizia della new-co che prenderà il posto di Alitalia. Ita, a differenza di Volotea, è stata esclusa perchè non è stata in grado di garantire la disponibilità di un numero di aerei necessario a svolgere i collegamenti con la Sardegna. In pochi giorni la situazione sarà cambiata? L’unica novità sul fronte Ita arriva addirittura dall’Irlanda dove è stata fotografata una livrea provvisoria della nuova compagnia italiana. Per la verità l’aereo con la grande scritta “Born in 2021” è comparso anche in uno spot promozionale diffuso nei giorni scorsi sui canali televisivi nazionali. In sostanza sarebbe una livrea celebrativa. L’aereo, un Airbus 320, è stato preparato, secondo quanto scrive il Corriere della Sera, negli hangar della International aerospace coatings, società specializzata nella realizzazione delle livree. La versione definitiva verrà svelata solo il 15 ottobre, anche perché non è ancora del tutto tramontata l’ipotesi che sia la stessa Ita ad accaparrarsi i diritti di immagine della vecchia Alitalia. Ma tutto questo ha nessuna influenza sui collegamenti da e per la Sardegna.

Le incognite. Ciò che conta è il numero e la qualità delle offerte che arriveranno entro oggi all’assessorato regionale ai Trasporti. Se arriveranno. E non è comunque detto che la partita si concluda così: Volotea non ha nessuna intenzione, al momento, di recedere dal ricorso al Tar contro l’esclusione dal primo bando. E anche la procedura negoziata che si dovrebbe chiudere oggi potrebbe riservare altri strascichi con nuovi ricorsi. Ma l’incognita più grande di tutte è quella di una procedura negoziata senza offerte. A quel punto cosa accadrà dal 15 ottobre in poi? Un’eventualità che comincia a spaventare: il presidente del consiglio comunale di Cagliari, Edoardo Tocco: «La Sardegna sempre più distante dal resto della Penisola. Isolata. Dimenticata dalle compagnie aeree e marittime. E la capitale isolana rischia di perdere la sua centralità sotto il profilo dei collegamenti.

Uno scenario davvero terribile, che preoccupa anche il presidente del Consiglio comunale Edoardo Tocco: «C’è un’incertezza totale sulla continuità territoriale aerea da e per l’Isola, in mancanza di un vettore in grado di assicurare la mobilità dei sardi. Le sforbiciate dei voli e il costo (proibitivo) dei biglietti sono un ostacolo per il rilancio del turismo. C’è poi il fattore legato alla soppressione dei collegamenti per Cagliari da parte di Tirrenia. L’assemblea municipale del capoluogo è compatta sulla tematica, con la finalità di scongiurare ulteriori passi indietro rispetto all’attuale risiko della continuità territoriale. Auspichiamo che la Regione possa concludere positivamente la questione, con un immediato confronto con il Governo per tutelare i diritti dei cittadini sardi e garantire un potenziamento dei collegamenti».