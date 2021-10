Esplosivo, hashish e cocaina in casa: arrestato 39enne di Noci. Sequestrati 3mila euro in contanti

Nel primo pomeriggio di ieri, a Noci, i carabinieri hanno arrestato un uomo di 39 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione illegale di artifizi esplosivi.

In casa del 39enne i militari hanno trovato dosi di hashish e cocaina per un peso complessivo di 20 grammi, materiale per il taglio e il confezionamento della droga e 3mila euro in contanti: somma ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Oltre alla sostanza stupefacente, nell’abitazione del pusher sono stati rinvenuti anche 10 esplosivi della categoria F4, di non libera vendita. Il 39enne, al termine delle formalità di rito, è stato rinchiuso nel carcere di Trani.

