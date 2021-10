Giunta Imeri bis: due new entry e tre assessori riconfermati

Treviglio. Tre riconferme e due new entry nella nuova giunta del sindaco Juri Imeri.

Le elezioni amministrative hanno cambiato gli assetti politici con Fratelli d’Italia che ha quadruplicato i suoi voti e che si è guadagnata quindi un posto in giunta: con le sue 221 preferenze, Valentina Tugnoli è diventata assessore al Bilancio, Partecipazione e Politiche per i giovani.

L’altro volto nuovo è quello di Michele Bornaghi di Forza Italia, con 200 preferenze: a lui gli assessorati alla Sostenibilità ambientale e Sviluppo economico.

I due prendono il posto di Giuseppe Pezzoni di Io Treviglio e di Sabrina Vailati della Lega.

Riconfermata il vicesindaco Pinuccia Prandina, con deleghe all’Inclusione e politiche per la persona, Pari opportunità, Servizi educativi, Istruzione e formazione e Volontariato sociale. La capolista di Io Treviglio, con 321 preferenze, è stata la donna che ha collezionato il maggior numero di voti.

Resta anche Basilio Mangano che con la sua lista ha preso 196 preferenze, sarà assessore ai Lavopri pubblici, Mobilità dolce e parchi, Servizi cimiteriali, Sicurezza stradale e viabilità urbana.

Infine Alessandro Nisoli della Lega Nord con deleghe all’Ediliazia privata, Grandi infrastrutture, Patrimonio, Pianificazione e riqualificazione urbana.

Il ruolo di Presidente del Consiglio comunale, di competenza per l’appunto del Consiglio, andrà con ogni probabilità ad un altro esponente di Fratelli d’Italia: Andrea Cologno, che ha ottenuto 210 preferenze.

Gli equilibri politici dell’Imeri bis sono quindi così determinati: due esponenti della Lega (sindaco e Nisoli), due di Fratelli d’Italia (Tugnoli e Cologno), uno di Io Treviglio (Prandina) uno di Per Mangano con lo stesso capolista e uno di Forza Italia (Bornaghi).

Sull’ingresso in giunta di quest’ultimo esprimono la loro soddisfazioni la senatrice Alessandra Gallone e Enzo Lorenzi, vice vicario provinciale del partito: “Le elezioni amministrative di Treviglio hanno visto il ritorno di Forza Italia nella coalizione del centrodestra, nella sua naturale collocazione, dando il proprio contributo per la vittoria al primo turno. Un risultato e una direzione fortemente voluta dal coordinamento provinciale dopo l’assurda divisione di cinque anni fa. Si tratta di una tappa importante, la migliore rappresentazione del radicamento e della presenza di Forza Italia in provincia di Bergamo. Saremo al fianco del sindaco Imeri e alla sua giunta augurando loro buon proficuo lavoro nell’esclusivo interesse del bene pubblico e della comunità trevigliese”.