ATESSA– In occasione della cerimonia per i cinquant’anni della Honda Italia e dell’attivo regionale della Uilm sul tema “Il futuro dell’industria metalmeccanica abruzzese”, i segretari generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, quello della Uilm, Rocco Palombella, e il segretario generale Uil Abruzzo, Michele Lombardo, saranno in Val di Sangro per un

L’articolo HONDA ITALIA COMPIE 50 ANNI, IN VAL DI SANGRO BOMBARDIERI E PALOMBELLA è apparso per primo Abruzzo Web.