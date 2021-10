L’infortunio di Correa potrebbe essere più grave del previsto. Le ultime dall’Argentina sull’attaccante dell’Inter

Brutte notizie per l’Inter, per Simone Inzaghi e per Joaquin Correa. L’infortunio di cui si parla oggi per il Tucu, infatti, potrebbe essere più grave del previsto.

Stando a quanto riporta Gustavo Yarroch di ESPN, infatti, il calciatore avrebbe subito

una lesione al muscolo ischiotibiale della gamba sinistra.

L’articolo Infortunio Correa, lesione per l’argentino? Le ultime in vista della Lazio proviene da Lazio News 24.