Muriqi ancora protagonista con la sua Nazionale. L’attaccante regala il pareggio al Kosovo, nella gara contro la Georgia

Se con la Lazio non sembra ingranare, con la sua Nazionale è un assoluto protagonista. Vedat Muriqi è riuscito ad andare in gol anche nell’ultimo match tra Kosovo e Georgia, gara valida per le qualificazioni ai mondiali.

L’attaccante non ha sbagliato dal dischetto, riportando il risultato in parità dopo il gol incassato nei primi dieci minuti di gioco.

L’articolo Kosovo, Muriqi ancora protagonista: è suo il gol del pareggio proviene da Lazio News 24.