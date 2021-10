Lazio, Immobile va a caccia del tabù Inter. Il bomber, che dovrebbe esserci, cercherà di rompere la maledizione nerazzurra

Ciro Immobile corre verso il recupero, e salvo sorprese sabato sarà in campo dal primo minuto per Lazio-Inter. Il capitano biancoceleste cercherà la via del gol in un match che, tradizionalmente, non gli ha mai portato troppa fortuna.

Il numero 17, infatti, ha segnato un solo gol ai nerazzurri nei dieci precedenti in cui li ha affrontati in campionato con la maglia della Lazio, su rigore, nel febbraio del 2020. Un altro sigillo è arrivato nella stagione 2018-19, ma in Coppa Italia.

Era andata un po’ meglio prima di arrivare nella Capitale: Immobile aveva segnato all’Inter da giocatore del Genoa e con la maglia del Torino.

L’articolo Lazio, Immobile va a caccia del tabù Inter proviene da Lazio News 24.