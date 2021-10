Lazio-Inter, Correa si ferma in Nazionale: ora è in dubbio. L’argentino si allena a parte e rischia di saltare la sfida da ex

A quattro giorni da Lazio-Inter, si ferma El Tucu Correa in Nazionale. L’ex biancoceleste oggi, come riportato da Tyc Sport, ha svolto lavoro differenziato nel ritiro dell’Argentina.

Nelle prossime ore si sottoporrà ad accertamenti per acclarare l’entità dello stop, ma avvicinandosi la sfida si sabato, l’interista – che comunque sarebbe tornato in Italia a ridosso del big match – è in dubbio.

L’articolo Lazio-Inter, Correa si ferma in Nazionale: ora è in dubbio proviene da Lazio News 24.