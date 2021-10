Lazio-Inter, Inzaghi torna da avversario: non è la prima volta. Il tecnico nerazzurro ha già affrontato i biancocelesti in passato, da calciatore. Ecco com’era andata

Ventuno stagioni in biancoceleste, tra campo e panchina, ma sabato Simone Inzaghi – in occasione di Lazio-Inter – tornerà all’Olimpico da avversario. Una rarità ma non un pezzo unico: da calciatore, infatti, l’attuale tecnico nerazzurro ha già affrontato i biancocelesti in quattro occasioni.

La prima volta il 13 settembre del 1999, con la maglia del Piacenza, con proprio un suo gol a pareggiare il vantaggio di Stankovic a tre minuti dalla fine. Il bis nel girone di ritorno, con una netta vittoria della Lazio per 4-1. Fu l’ultima stagione in Emilia prima dello sbarco nella Capitale.

La seconda coppia di precedenti nella stagione 2007-08, stavolta da atalantino. Vittoria per 2-1 all’andata (ma con solo 17 minuti in campo), sconfitta per 3-0 al ritorno.

L’articolo Lazio-Inter, Inzaghi torna da avversario: non è la prima volta proviene da Lazio News 24.