“Niente invito per il mio Graduation Day, invece sì per l’incontro col ministro”

Una studentessa neolaureata ci scrive per evidenziare quella che ritiene un’ingiustizia all’Università di Bergamo.

Mi sono laureata il 29 aprile 2021 e non sono stata invitata al Graduation Day perché l’università ha ritenuto che io avessi avuto la possibilità di laurearmi in presenza.

Ma facciamo un passo indietro.

Siamo stati avvisati il 26 aprile della possibilità di scegliere la modalità in presenza, cioè 48 ore prima della discussione.

Per molti di fatto non c’è stata la possibilità di scegliere, infatti (per quanto riguarda la mia Commissione) si erano presentate in presenza solo tre persone.

Ad esempio, mio padre era in quarantena perché durante un trattamento in ospedale era stato in contatto con un positivo alla variante inglese. Io non ero in quarantena, i contatti stretti dei contratti stretti non erano tenuti alla quarantena. Ma avendo ricevuto la prima dose di vaccino il 25 aprile, ed avendo avuto la febbre per diversi giorni, avevo preferito laurearmi a distanza. Quindi di fatto io non ho avuto scelta e, come me, tanti altri.

La delusione e il malcontento per questa esclusione a priori è diffuso.

Ripeto, dispiace che noi laureati magistrali a ciclo unico siamo stati esclusi a priori per una presunta possibilità che per molti non è stata tale. Se è una questione di numeri, si poteva organizzare diversamente senza creare queste disparità di trattamento. Sarebbe stata, per molti, l’unica possibilità di festeggiamento.

La cosa che più mi è dispiaciuta però è stata ricevere l’invito per l’incontro con il ministro Messa (fino ad esaurimento posti). Insomma, al proprio graduation Day non siamo stati invitati, ma all’incontro con il Ministro sì. Se è una questione legata alla capienza del 100%, perché non si è pensato di spostare il Graduation Day di una settimana?

Cordialmente

Darya Pavlova