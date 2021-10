Scanzorosciate, ladri senza scrupoli a caccia dei soldi della beneficenza

Scanzorosciate. “Il gesto vi qualifica da soli. Cercare di rubare soldi raccolti per beneficenza, siete miseri nell’anima”. È l’amaro sfogo di Fernando Bellotti, presidente del Gruppo Alpinistico Presolana, la cui sede in via Galimberti è stata gravemente danneggiata nella notte tra domenica 10 e lunedì 11 ottobre, come mostrano chiaramente le immagini.

Con ogni probabilità, i ladri speravano di rubare il ricavato della Castagnata. “Avete rovinato un giorno di festa, ma vi è andata male – ha aggiunto Bellotti -. I soldi erano al sicuro e verranno utilizzati per sostenere i progetti di sviluppo in Ciad, nonostante i danni che ci avete fatto siano superiori al ricavato”.

Anche il sindaco di Scanzorosciate, Davide Casati, ha espresso solidarietà al gruppo “per questo vile gesto che condanno con forza. Dopo la castagnata di solidarietà è davvero vergognoso e faremo il possibile per scoprire questi delinquenti”.

Domenica notte, sempre a Scanzorosciate, è stata presa di mira anche una caffetteria di via Roma. Ignoti hanno rotto la finestra del bagno, portando via la poca moneta presenta in cassa.