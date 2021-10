Sosta per le nazionali, Cagliari il più penalizzato: Mazzarri perde 4 giocatori

Le soste per le nazionali stanno influendo in maniera decisiva sulle sorti del campionato: il Cagliari perde 4 giocatore

Come riporta La Gazzetta dello Sport le soste per la nazionali stanno influendo in maniera decisa sulle sorti del campionato.

Il Cagliari, che scenderà in campo domenica contro la Sampdoria alle ore 12:30, sarà la squadra più penalizzata della Serie A: il tecnico rossoblù Mazzarri dovrà fare quasi certamente a meno di Godin, Caceres, Pereiro e Nandez.

