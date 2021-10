Kevin Strootman, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito all’esperienza che sta vivendo in rossoblù

Kevin Strootman, giocatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai taccuini del Corriere dello Sport in merito all’esperienza che sta vivendo in rossoblù.

CAUSE – «Se guardiamo la rosa non possiamo essere ultimi. Avevamo partite contro dirette concorrenti, in casa, ma non abbiamo preso punti e questo è brutto. Il vero problema è che serve una vittoria perché se non vinci non ritrovi la fiducia. Devono arrivare i tre punti magari anche con una partita sporca, perché solo così trovi quella forza per iniziare il tuo vero campionato».

L’articolo Strootman: «Solo con una vittoria possiamo ritrovare la fiducia» proviene da Cagliari News 24.