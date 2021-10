Tangenti al Petruzzelli, l’ex direttore amministrativo risarcirà la Fondazione con 1 milione di euro

L’ex direttore amministrativo del teatro Petruzzelli di Bari, Vito Longo, risarcirà l’intero danno, a quanto si apprende circa 1 milione di euro, causato alla Fondazione Petruzzelli per aver intascato tangenti in cambio di appalti al teatro e per essersi appropriato di fondi dell’ente per presunte spese di rappresentanza e acquisti personali.

A quasi 6 anni dai fatti, è stato quindi trovato l’accordo transattivo sul risarcimento che consentirà a Longo di chiudere l’intera vicenda, ripagando la Fondazione e quindi il danno erariale contestato dalla Corte dei Conti, e patteggiando anche la pena in sede penale. L’accordo è stato infatti depositato oggi nell’udienza preliminare a carico di Longo e altri sette imputati.

Oltre Longo, il pm Fabio Buquicchio contesta, a vario titolo, i reati di corruzione, turbativa d’asta, peculato e riciclaggio a sei imprenditori baresi e alla moglie di Longo, Antonella Rinella, ex capo di gabinetto del Comune di Bari. Per Longo la pena proposta al gup è di 3 anni e 9 mesi di reclusione. Le indagini della Digos hanno accertato un giro d’affari di tangenti pagate dal 2010 a 2015 per oltre 410mila euro per ottenere l’affidamento dei servizi di pulizia, di trasporto e facchinaggio, di forniture di materiale illuminotecnico, di vigilanza e custodia.

Gli imprenditori imputati per aver pagato le tangenti a Longo sono Franco Mele, Nicola Losito, Giacomo Delle Noci, Lorenzo Roca, Vito Armenise e Marino Lavopa. I primi quattro, che hanno già risarcito la Fondazione con complessivi 90mila euro, hanno proposto patteggiamenti tra i 2 anni e i 21 mesi di reclusione, con pena sospesa. Armenise ha chiesto di patteggiare la pena a 2 anni e 2 mesi, mentre Lavopa ha chiesto il rito abbreviato. L’8 febbraio 2022, se saranno state formalizzate le transazioni, saranno ratificati i patteggiamenti. Per Antonella Rinella proseguirà invece l’udienza preliminare per il rinvio a giudizio.

L’articolo Tangenti al Petruzzelli, l’ex direttore amministrativo risarcirà la Fondazione con 1 milione di euro proviene da Telebari.