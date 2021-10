Torino, contattato per la vendita di un monopattino, viene aggredito e derubato del mezzo

E’ arrivata al 112 N.U.E. la segnalazione di un cittadino che raccontava di essere stato vittima del furto del proprio monopattino e di essere sulle tracce dell’autore in piazza Pitagora a Torino. Gli agenti raggiungono il richiedente in corso Siracusa angolo via Piscina, qui la vittima indica agli agenti della Squadra Volante il presunto colpevole … Leggi tutto L’articolo Torino,…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it