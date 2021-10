Roberto Tricella, ex difensore dell’Hellas Verona, ha parlato di Eusebio Di Francesco recentemente esonerato dagli scaligeri

L’ex difensore dell’Hellas Verona Roberto Tricella ha così parlato di Eusebio Di Francesco ai microfoni di hellas1903.it

«A Cagliari gli hanno dato quel tempo che altrove non gli avrebbero dato. Il presidente Giulini ci ha creduto fino all’ultimo, finché non ha dovuto esonerarlo. Il tempo per lavorare lì lo ha avuto. Se un presidente difende il proprio allenatore fino all’ultimo, vuol dire che l’ha seguito quotidianamente e credeva nel suo lavoro»

L’articolo Tricella: «Di Francesco a Cagliari ha avuto il tempo che altri non gli avrebbero dato» proviene da Cagliari News 24.