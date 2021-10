Turismo bergamasco in ripresa dopo il tonfo del 2020: ma in città arrivi in calo anche del 70%

Bergamo. Il traffico in ripresa all’aeroporto di Orio al Serio riporta i turisti internazionali in città e in provincia, frenando una tendenza che andava consolidandosi in tempi di pandemia e facendo riassaporare sensazioni che mancavano dal 2019.

Il Covid ha lasciato pesanti conseguenze sul settore turistico, caratterizzando fortemente anche i primi mesi del 2021: la conseguenza è stata la riscoperta di un turismo locale, che punta principalmente su una ricettività extra-alberghiera e che ha fatto quasi scomparire gli arrivi dall’estero.

I primi turisti internazionali hanno iniziato a riaffacciarsi con modalità nuove, come l’utilizzo del mezzo privato che consentiva spostamenti sicuri dalle Nazioni vicine (ma in tantissimi sono arrivati così anche dall’Olanda): “Un contesto che ha favorito soprattutto il segmento del turismo outdoor – ha illustrato la responsabile della comunicazione di VisitBergamo Alessandra Pitocchi a World Routes 2021, il più importante evento mondiale dell’aviazione commerciale in programma dal 10 al 12 ottobre a Milano – A farne le spese, dall’alto lato, sono state le città e le destinazioni d’arte. In mancanza del turismo aeroportuale il risultato è stato questo”.

Prima l’impossibilità di prendere un aereo e poi la diffidenza verso lo stesso mezzo di trasporto hanno più che dimezzato gli arrivi: dai dati registrati da VisitBergamo, dalle 832.609 presenze del 2019, si è passati alle 315.993 del 2020, prima della lieve ripresa del 2021, arrivato a quota 404.200, nonostante in città si registrino perdite anche fino al -70% rispetto a due anni fa.

“In questo periodo complicato abbiamo adottato diverse strategie – ha continuato Pitocchi – La prima è stata il lavoro in rete con le altre 4 città che fanno parte del network della Lombardia orientale, Milano, Brescia, Cremona e Mantova, per una sponsorizzazione reciproca delle rispettive eccellenze. Poi abbiamo provato a supportare comunque il turismo aeroportuale con il progetto ‘Fly to Bergamo’, che garantiva una notte di soggiorno supplementare a chi dimostrava di essere arrivato in città via cielo, oltre a ingressi gratuiti alla Gamec e un vino locale in omaggio. Ma nonostante la campagna sia stata vista e cliccata moltissimo, le conversioni in termini di soggiorni non sono state soddisfacenti: motivo per il quale estenderemo la promozione, che in queste settimane ha iniziato a funzionare meglio con la ricomparsa anche di un buon numero di turisti stranieri”.

Grazie a un preciso strumento di previsione dei flussi turistici, VisitBergamo è in grado di analizzare con precisione le tendenze del mercato, anticipandole e ottenendo dati preziosissimi per ottimizzare le strategie territoriali: “Da qui a fine anno avremo un 45% in più di prenotazioni alberghiere rispetto allo stesso periodo dello scorso anno – ha sottolineato Pitocchi – Abbiamo però notato uno scarsissimo anticipo nelle prenotazioni, nell’ordine della settimana, e questo crea qualche problema agli operatori del settore in fase di organizzazione. Speriamo che con la ripresa delle attività aeroportuali a pieno ritmo possa di nuovo allargarsi anche questa finestra di prenotazione”.

Superfluo sottolineare l’importanza dell’aeroporto per la salute del turismo bergamasco, ma non è tutto solo una questione di numeri: “La differenza la fa anche la qualità, perchè se vengono a mancare i flussi portati dallo scalo di Orio al Serio ci troviamo ad avere, come visto, un turismo monotematico. I visitatori che arrivano a Bergamo dall’aeroporto rappresentano invece un target molto variegato, anche di nicchia, che amplia a dismisura la platea dei beneficiari”.

Oltre all’iniziativa “Fly to Bergamo” e alla nuovissima campagna “We are waiting for you”, che promuoverà le eccellenze del territorio tramite delle microclip emozionali, VisitBergamo entro la fine di ottobre/inizio di novembre attiverà anche uno speciale infopoint enogastronomico all’aeroporto di Orio al Serio, di fronte ai gate di nuova costruzione, dove verranno promosso tutto il territorio della “East-Lombardy”: un primo segnale in preparazione al grande evento di Bergamo-Brescia capitali della Cultura 2023 che inizierà a prendere forma con più sostanza dall’inizio del prossimo anno.