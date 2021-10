Un aiuto concreto agli animali, donazione di cibo a ‘Zampe nel cuore’

20 sacchi da 20 chili ciascuno di cibo per gli animali sono stati donati questa mattina, 12 ottobre, dalla Ceras srl, azienda agricola di Guglionesi, all’associazione Zampe nel cuore che ha sede nello stesso comune e che si occupa incessantemente di assistenza e cura, anche di natura veterinaria, agli animali e in modo particolare ai randagi o ai cani e gatti abbandonati.

Una bella iniziativa per ribadire il valore degli amici a quattro zampe e accrescere il senso di solidarietà a livello territoriale che vede l’associazione Zampe nel cuore in prima linea nell’aiuto giornaliero e costante degli animali.

Questa mattina le volontarie si sono recate in contrada Ripatagliata, dove ha sede la azienda Ceras, per ritirare i sacchi di cibo destinati ai randagi ospitati nel rifugio di Guglionesi, un posto peraltro assolutamente inadeguato rispetto alle esigenze effettive dell’associazione, che da tempo ha fatto richiesta di un area di proprietà comunale per avviare un progetto di rifugio per animali abbandonati degno di questo nome e lontano dal centro abitato.

L’azienda agricola si è mostrata disponibilissima ad andare incontro alla necessità dell’associazione che, va ricordato, si finanzia da sola e grazie alla buona volontà dei tesserati.