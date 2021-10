Via Sparano, una mostra a cielo aperto celebra l’unicità di Bari e dei baresi: ‘in vetrina’ fino al 17 ottobre

‘Truly Unique People: l’unicità è una storia da raccontare’. È questo il concept che ha ispirato la mostra a cielo aperto inaugurata nei giorni scorsi a Bari, in via Sparano: 33 scatti per celebrare l’unicità di Bari e dei baresi, in una galleria fotografica che si potrà apprezzare nella ‘via dello shopping’ più nota della città fino a domenica 17 ottobre.

La mostra, curata da Alessandro Abrusci e Visual Crew, è dedicata ai personaggi più creativi di Bari: chef e bartender, artigiani e fotografi, musicisti, designer e artisti che, con il loro lavoro, “reinterpretano la tradizione locale – dicono gli organizzatori – proiettando la città nel futuro”.

I visitatori potranno anche provare, tramite un QR Code, lo speciale filtro Instagram creato appositamente per la mostra. L’iniziativa è promossa da Ploom: azienda che produce dispositivi a tabacco riscaldato. Il progetto è realizzato in collaborazione con Rolling Stone, media partner dell’evento.

