Volpi: «Mazzarri sa di calcio, sul campo è un ottimo allenatore»

L’ex giocatore della Sampdoria Volpi ha parlato del suo tecnico ai tempi doriani Walter Mazzarri: ecco le sue parole

Ai microfoni di Repubblica l’ex giocatore della Sampdoria Volpi ha così parlato di Walter Mazzarri.

«Per come ho conosciuto il mister, sa di calcio, altrimenti non si ottengono certi risultati. Sul campo è un ottimo allenatore, fuori dal campo non sono in grado di giudicare le persone. Non si può andare d’accordo con tutti»

