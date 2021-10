Bisoli: «I giocatori avvertono la mancanza di fiducia della società verso un allenatore»

Pierpaolo Bisoli, ex giocatore e tecnico del Cagliari, ha commentato la crisi della squadra di Walter Mazzarri

Pierpaolo Bisoli, ex giocatore e tecnico del Cagliari, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la situazione critica in cui versa la squadra rossoblù. Ecco le sue parole.

«Il Cagliari è una squadra che dovrebbe stare nella parte sinistra della classifica, ha giocatori di grande valore. È l’ennesima risalita che dovrà fare un allenatore, dopo quella fatta lo scorso anno da Semplici. Bisogna andare a fondo ai problemi della squadra, Mazzarri ci sta provando. Non dovranno perdere l’equilibrio e pensare domenica dopo domenica. Se i giocatori avvertono che l’allenatore è in bilico, al primo risultato non favorevole hanno già l’alibi pronto. L’allenatore è il capobranco di una squadra, Lo scorso anno Semplici ha fatto un’impresa. È successa la stesa cosa a me a Cremona. Le società devono pensarci bene quando confermano un allenatore perché i giocatori avvertono tutto, avvertono la mancanza di fiducia di una società verso un allenatore».

