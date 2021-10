Il Cagliari continua la sua preparazione in vista della gara di domenica contro la Sampdoria: i rossoblù recuperano Dalbert

Il Cagliari è quasi pronto a ospitare la Sampdoria. Le due squadre stanno limando gli ultimi dettagli in vista della gara in programma domenica 17 ottobre (ore 12:30) tra le mura della Unipol Domus. Chi sarà nuovamente presente a sinistra è Dalbert che, dopo l’avvio di stagione positivo, è stato costretto a fermarsi per un problema muscolare.

La gara contro l’Empoli che – come ricorda l’edizione odierna del Corriere dello Sport – è stata cruciale, sia per il risultato finale sia perché ha fatto riemergere i limiti caratteriali della compagine sarda. Il tecnico Walter Mazzarri, dunque, valuterà se inserire il sudamericano sin da subito, in coppia con Lykogiannis.

L’articolo Cagliari, Dalbert pronto a riprendersi la corsia di sinistra: Sampdoria avvisata proviene da Cagliari News 24.