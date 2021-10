Cagliari Sampdoria, i doriani si preparano alla sfida: un solo assente per i blucerchiati

Continua la preparazione della Sampdoria in vista della trasferta di Cagliari: D’Aversa aspetta i nazionali. Ihattaren assente

Notizie contrastanti per Roberto D’Aversa che in mattinata ha guidato l’allenamento della Sampdoria: in gruppo Manolo Gabbiadini, Valerio Verre ed Ernesto Torregrossa. Personalizzato, invece, per Julian Chabot e Ronaldo Vieira. All’appello manca Mohamed Ihattaren. Il report completo.

COMUNICATO UFFICIALE – «Attivazione preventiva, lavoro di forza in palestra e trasformazione funzionale con esercitazione tecnica sul campo 1 del “Mugnaini” di Bogliasco. Sempre in attesa di sei nazionali e con l’aggregato Gerard Yepes Laut, Roberto D’Aversa e staff hanno sottoposto la Sampdoria a questo programma mattutino sulla strada che porta alla trasferta di Cagliari. Sul fronte dei singoli personalizzato sul campo per Julian Chabot e percorso di recupero agonistico con lavoro atletico per Ronaldo Vieira. Mohamed Ihattaren assente per motivi familiari. Domani, giovedì, altra seduta al mattino».

