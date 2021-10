Cagliari Sampdoria, tandem Gabbiadini Quagliarella: recupera Verre

Cagliari Sampdoria, il tandem d’attacco Gabbiadini Quagliarella sempre più concreto: recupera anche Verre, ma probabile panchina

La Sampdoria sta portando avanti i suoi allenamenti in vista del match contro il Cagliari, partita in programma alle 12.30 tra le mura dell’Unipol Arena. Come riporta Il Secolo XIX, nella partitella dieci contro dieci disputata nell’allenamento di ieri si è cominciata a intravedere la scelta di Roberto D’Aversa per l’attacco.

Manolo Gabbiadini in squadra con Fabio Quagliarella, dall’altra parte Ciccio Caputo con Ernesto Torregrossa. Due segnali importanti: il primo che Gabbiadini sembra procedere verso una maglia da titolare in coppia con il capitano, il secondo che Torregrossa sembra abbia superato il fastidio muscolare. Anche Valerio Verre ha ormai messo alle spalle l’infortunio ma per lui più facile convocazione e panchina.

