Calciomercato Lazio, resta valido il nome di Consigli per la porta

Calciomercato Lazio, arrivano nuove voci su un possibile interesse per Andrea Consigli in scadenza con il Sassuolo

Se il rinnovo di Reina è solo una formalità (basterà qualificarsi in Europa League), quello di Strakosha non sembra esserlo.

Secondo quanto riportato da Radiosei, arrivano nuove voci su un possibile interesse per Andrea Consigli in scadenza con il Sassuolo. In estate, il club neroverde avevano chiesto 10 milioni di euro, ma in caso non dovesse rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 sarà libero di firmare a parametro zero.

