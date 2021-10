Catanzaro, disposta proroga per il bando buoni libri scolastici

L’assessore alla pubblica istruzione Concetta Carrozza rende noto che lo stesso settore, diretto da Simona Provenzano, ha disposto, con una nuova determina, la proroga del bando per l’erogazione del contributo per la fornitura dei libri di testo dell’anno scolastico 2021/2022 agli studenti delle scuole secondarie statali di primo e secondo grado del Comune di Catanzaro. La scadenza dell’avviso, fissata originariamente per il 15 ottobre, è stata pertanto prorogata alle ore 12 del prossimo 26 novembre. Le domande dovranno essere necessariamente inoltrate in modalità telematica tramite il portale https://dema.comunecatanzaro.it.