Come i giovani vedono il futuro, mostra disegni e aperitivo sociale

CAMPOBASSO – Venerdì prossimo, 15 ottobre alle ore 17.30 in piazzetta Palombo a Campobasso si svolgerà una mostra disegni a tema e aperitivo sociale. In occasione della fine del mercatino del libro usato in Piazzetta Palombo ci sarà un evento con l’obbiettivo di creare socialità, e dare agli studenti la possibilità di esprimere se stessi, oltre l’idea di arte che ci viene impartita nelle scuole.

É possibile contattare l’Unione degli Studenti Campobasso per dare il proprio disegno, cartaceo o digitale che verrà esposto con quello di altri studenti. Il tema è “Come i giovani vedono il futuro”. Durante la mostra sarà possibile consumare presso il bar della piazzetta.

