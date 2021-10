In Veneto sono state superate i 7 milioni di dosi somministrate e l’80% di vaccinati over 12 con ciclo completo. Lo fa sapere il dottor Luca Fusaro che ha elaborato i dati relativi al monitoraggio settimanale aggiornati al 12 ottobre 2021 (Fonte Ministero della Salute e Protezione civile).

Nell’ultima settimana (6-12 ottobre) diminuiscono i nuovi casi, che passano da 2.175 rispetto ai 2.339 della settimana precedente (29 settembre – 5 ottobre).

Aumenta, invece, i trend settimanale dei decessi che passa da 10 a 18 casi.

In leggera diminuzione i tamponi effettuati che scendono a 298.200 rispetto ai 300.801 della settimana precedente sempre in Veneto.

Il tasso di positività settimanale continua a scendere progressivamente, era allo 0,8 la settimana dal 29 settembre al 5 ottobre e ora scende allo 0,7 nell’ultima settimana dal 6 al 12 ottobre.

L’autore

Dott. Luca Fusaro, nato il 20/12/1982 a Cosenza, ha conseguito una laurea triennale in Economia e una laurea magistrale in Economia Applicata presso l’Università della Calabria. Dottore commercialista e Analista di dati, da inizio pandemia collabora con varie redazioni giornalistiche in merito al Covid-19 attraverso l’elaborazione di dati e l’analisi grafica.

L’articolo Covid in Veneto: i dati dell’ultima settimana rivelano un trend in discesa dei contagi proviene da Bellunopress – Dolomiti.