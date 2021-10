Il bergamasco Olivati rieletto vicepresidente nazionale Fiaip

Il XV congresso nazionale Fiaip ha confermato nei giorni scorsi il presidente Gian Battista Baccarini con la sua squadra di governo, della quale fa parte anche Giuliano Olivati, rieletto al secondo mandato con l’ 85% dei consensi.

“Dopo 12 anni come presidente Fiaip Bergamo – commenta Olivati – l’esperienza di vicepresidente nazionale, con la delega alla comunicazione e social media, mi ha permesso di conoscere meglio la scena immobiliare italiana. Il mercato della casa è solido come non mai, e noi agenti immobiliari professionali abbiamo l’orgoglio di aver trascinato questo Paese fuori dalla crisi economica della pandemia, facendo semplicemente il nostro lavoro, vendendo anzi intermediando case. È stato l’immobiliare il primo settore economico a ripartire – conclude Olivati – prima dell’export e dei consumi interni, perché la casa è la vera sicurezza e il rifugio degli italiani, da sempre. Questo noi vogliamo continuare a comunicare, a tutti gli interlocutori”.