Il Magico Paese di Natale 2021 nelle Terre Unesco

Grandissime novità si prospettano per l’edizione 2021 de Il Magico Paese di Natale, tra gli eventi natalizi più longevi, amati e popolari d’Italia nonché undicesimo nella classifica dei migliori mercatini natalizi d’Europa per la prestigiosa associazione European Best Destinations. Per il Magico Paese di Natale quella del 2021 sarà la quindicesima edizione: un’edizione…Per il contenuto completo visitate il sito www.quotidianopiemontese.it