Incendio nel sottotetto della Casa di riposo di Quero Vas

Alle ore 12:00 di ieri i vigili del fuoco sono intervenuti in via Nazionale a Quero Vas per l’incendio di un sottotetto di un edificio adibito a lavanderia a servizio di una casa di riposo: nessuna persona è rimasta ferita.

I pompieri arrivati da Feltre, Belluno, Montebelluna e Treviso con due autopompe, un’autoscala, il carro aria e 13 operatori, hanno iniziato le operazioni di spegnimento del tetto, riuscendo a evitare il coinvolgimento dell’intero stabile. Le cause dell’incendio sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di completo spegnimento e messa in sicurezza della struttura sono terminate alle 16:30.

